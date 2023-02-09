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رعب في مصر بعد تحول لون مياه البحر للأسود عقب الزلزال

9
FEBRUARY
2023
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حالة من الرعب والفزع في مصر أثارتها منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تغير مياه البحر في الاسكندرية للون الأسود لسبب مجهول، عقب زلزال تركيا وسوريا العنيف.


وأظهرت منشورات تداولها عدد كبير من النشطاء في مصر، حول تغير مياه البحر للون الأسود لسبب مجهول، حيث أكد البعض أن هذا اللون ظهر يوم الاثنين 6 فبراير2023، بعد وقوع زلزالا شمل مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا.

وأكد بعض النشطاء: "أن مازال بحر إسكندرية لونه أسود يا تري غضب من ربنا ولا حزناً على زلزال تركيا وسوريا".

ولليوم الثالث على التوالي، استمرت أعمال إصلاح الهبوط الأرضي والانشقاق الذي تعرض له رصيف شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، من قبل هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع حي المنتزه أول، وبتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث جرى صباح اليوم وضع صبة خرسانية لتدعيم رصيف وسور الكورنيش، بعد حدوث انشقاقات أرجعها البعض إلى الزلزال المدمر.

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