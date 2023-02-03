فنانة لبنانية شهيرة تخضع لعملية جراحية !

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كشف عوض شقيق الفنانة ماجدة الرومي، تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية استئصال المرارة في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت.

وقال شقيق ماجدة الرومي لـ القاهرة 24، إن شقيقته بخير وخرجت من المستشفى وتمكث في المنزل، مشيرًا إلى أنها ستعاود نشاطها الفني قريبًا وتستكمل تسجيل باقي أغانيها الجديدة.





اختيار ماجدة الرومي سفيرة للفنانين العرب

يُشار إلى أن ماجدة الرومي أعلنت مؤخرًا اختيارها سفيرة للفنانين العرب لعام 2023 من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية، تقديرًا للمسيرة الفنية الطويلة، حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الالتزام والرزانة في اختيار قصائدها.