وفاة المصمم العالمي باكو رابان

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توفي مصمّم الأزياء الإسباني العالمي باكو رابان عن 88 عاماً في فرنسا. ترك ربان إسبانيا مع عائلته خلال الحرب الأهلية، واتجه إلى فرنسا حيث درس الهندسة المعمارية وبدأ عمله بعدها كمصمم للمجوهرات، فاكتسب شهرة سريعة بسبب استعماله لمواد غير مألوفة وغير تقليدية فى صناعة المجوهرات كالورق والمعادن.

دخل عام 1969 عالم العطور بإطلاق أول عطر "كالاندر" للنساء تبعه سلسلة من العطورات للرجال والنساء، إذ كانت تُقدم في زجاجات مميزة وملفتة جداً، كعطر "أي دي ميتل" للنساء، "باكو اينيرجي" للرجال.

ل"باكو ربان" اليوم أكثر من 60 عطر تم انتاج أحدثها العام 2016.