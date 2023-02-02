الممثل هاني شاهين "عايش عالزيت والزعتر"

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تحدث الفنان السوري هاني شاهين عن سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها هو وعائلته، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

وقال شاهين إنه يعيش هو وزوجته على الزيت والزعتر منذ أكثر من عشرين يوما، وأنه لايعرف طعم الفواكه منذ مدة طويلة.

وأكد شاهين على أن حالته الصحية متدهورة بعد إصابته بنقص تروية في الدماغ، أثر بشكل مباشر على حاسة السمع لديه.

وأوضح شاهين أن يعيش الآن على راتبه التقاعدي الذي لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية (أقل من 10 دولار) وأن الديون المتراكمة أثقلت كاهله.

واشتهر الفنان هاني شاهين بدور العريف نوري في مسلسل باب الحارة، ويعتبر من الأسماء الفنية الكبيرة في عالم الدراما السورية.