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أغنية جديدة لشاكيرا تزامناً مع عيد ميلاد بيكيه... وحبيبته تمرّ بحالة نفسية صعبة

1
FEBRUARY
2023
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كشفت وسائل إعلام أجنبية عن استعداد المغنية العالمية شاكيرا لإصدار أغنية جديدة مع المغنية الكولومبية كارول جي Karol G في 2 شباط 2023.

وأشارت المواقع إلى أن الأغنية قد تكون موجّهة إلى جبيب شاكيرا السابق بيكيه الذي يصادف عيد ميلاده في 2 شباط.

وأوضحت صحيفة "ماركا" بأن شاكيرا سجّلت الأغنية خلال يومين فقط، فيما لا تزال جلسات التصوير قائمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كارول جي هي التي طلبت التعاون مع المغنية الكولومبية؛ وذلك بعدما ظهرت بقميص يحمل عبارات من أغنية شاكيرا الأخيرة Out Of Your League في الدوري الأميركي للمحترفين، بين فريقَي "ممفيس غريزليس" و"لوس أنجلوس ليكرز".

وكانت أغنية شاكيرا حقّقت نجاحاً كبيراً منذ السّاعات الأولى، إذ سخرت بشكل غير مباشر من حبيبها السابق وحبيبته الجديدة كلارا شيا.

وقد تجاوزت الأغنية جميع التوقعات بعدد مشاهدات الفيديو عبر حساب المنتج الأرجنتيني الذي بلغ على يوتيوب 240 مليون مشاهدة، وأكثر من 9 ملايين إعجاب.

وفي سياق آخر، أفادت صحف إسبانية بأن حبيبة بيكيه الجديدة، كلارا شيا، تتعرض للهجوم من معجبي شاكيرا، وقد حاولت مراراً إخفاء هويّتها إلا أنّها تواجه يومياً الكثير من المضايقات والسخرية.

وقد كشفت مراسلة برنامج Mamarazzis عن لزوم كلارا منزل والديها منذ أكثر من ثمانية أيام، من دون أن تغادره، موضحة بأن حالتها النفسية ليست جيدة.

 

وفي أحد منشور لها، شاركت شاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورةً مع أحد أصدقائها الموسيقيين وأرفقتها بتعليق: "الموسيقى والصداقة، أفضل مزيج".

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