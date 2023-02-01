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في منطقة مورمانسك، تم إطلاق محطة كولسكايا للطاقة الكهربائية، والتي أصبحت الأقوى من نوعها في منطقة القطب الشمالي.

جاء ذلك في بيان شركة الطاقة "إنيلي راشا" (Enel Russia) على موقعها على الإنترنت. تم استلام الإذن بتشغيل المرحلة الأولى من مولد الطاقة الكهربائية في مزرعة كولسكايا للرياح، بقدرة 170 ميغاواط في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وبعد ذلك بدأت المحطة على الفور في إمداد الكهرباء. تصل الطاقة للمنشأة وفق التصميم إلى 201 ميغاوات.

وستكون محطة كولسكايا لإنتاج الطاقة من الرياح قادرة على توليد نحو 750 غيغاواط/ ساعة سنويًا، مما سيقلل من انبعاثات نحو 600 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأفاد المكتب الصحفي للشركة بأن "مزرعة الرياح مجهزة بـ 57 توربينا وتبلغ مساحتها 257 هكتارا"، كما أن "معدات مولد الطاقة الكهربائية في محطة الرياح مصممة خصيصًا للعمل في درجات حرارة منخفضة للغاية. تم تجهيز توربينات الرياح بأنظمة تساعد على اكتشاف مخاطر الجليد مقدمًا وتوقف دوران الشفرات تلقائيًا".

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا أطلقت مشاريع اقتصادية كبرى في القطب الشمالي تتعلق بالطاقة. وقال أيضا إن "المنطقة تنتظر تطورًا أكثر كثافة لطريق بحر الشمال، فضلا عن تطوير البنية التحتية لوزارة حالات الطوارئ". بالإضافة إلى ذلك، شدد بوتين على أنه "من وجهة نظر البيئة، فإن القطب الشمالي منطقة ضعيفة للغاية وتتطلب اهتمامًا خاصًا".

بدأ بناء محطة الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الرياح في 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، بدعم من حكومة منطقة مورمانسك. من المقرر بدء تشغيل المرحلة الثانية والأخيرة من السعة المتبقية في الربع الأول من عام 2023.



