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قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري من عصر النهضة...اكتشفها صاحب مقهى(صور)

1
FEBRUARY
2023
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اكتشف صاحب مقهى بريطاني أحد أهم اكتشافات عصر النهضة في بريطانيا منذ عقود، ويتمثل بقلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري الثامن.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد وجد تشارلي كلارك، وهو من هواة البحث عن الكنوز، القطعة الذهبية، وهي على شكل قلب يبلغ وزنها 24 قيراطًا واعتقد المعنيون في البداية أنها "رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".

وتحمل القلادة حرفي H و K، في إشارةٍ إلى الملك هنري وزوجته كاثرين من أراغون. أما بالنسبة للجانب الآخر، فهو مزين بوردة تيودور متشابكة وشجيرة رمان، ومن المعروف أنها كانت شارة ملكة إنكلترا السابقة.

وبعد التأكد من أن القطعة المُكتشفة ليست مزيفة، قال القيمون على المعرض إنه لم يتم العثور على أي قطعة من حجمها وبأهميتها من عصر النهضة في بريطانيا لأكثر من 25 عامًا.

ويُذكر أنه لم يتم وضع أي سعر على القلادة بعد ولكن من المحتمل أن يكون باهظاً جداً.

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