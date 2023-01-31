living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السويد.. اكتشاف طريقة فعالة لمكافحة الصداع النصفي

31
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقترح علماء من جامعة مالمو السويدية طريقة جديدة لمعالجة الصداع النصفي عبر الغشاء المخاطي تحت اللسان.

وتشير مجلة International Journal of Pharmaceuticals، إلى أن علماء الجامعة يجرون دراسة بشأن تخفيف آلام الصداع النصفي ، حيث يعتقد الباحثون أن الحبوب الخاصة بعلاج الصداع لا يمكنها الوصول إلى مجرى الدم بالسرعة المطلوبة لتخفيف التشنج الحاصل. لذلك قرروا "تقليص الطريق" بوضع هذه الحبوب تحت اللسان.

وتضيف، تستخدم في معظم الأدوية المسكنة مادة التريبتان، التي تتفاعل مع مستقبلات السيروتونين، وبذلك تقمع إشارات الشعور بالألم في مراكز الدماغ.

ووفقا للباحثين "تمتص المواد الفعالة عادة في المعدة أو الكبد، وأن نصف جرعة مادة التريبتان تستهلك في الجهاز الهضمي قبل وصولها إلى الدم. ولتحقيق هذا التأثير ، يجب أن يصل أقصى تركيز للمادة في الدم خلال ساعتين، ولكن هذا لا يحدث".

ولهذا السبب قرر الباحثون وضع الحبوب تحت اللسان لكي تصل المادة الفعالة فيها بسرعة إلى مجرى الدم عبر الغشاء المخاطي لتجويف الفم، وسوف تعلن النتائج النهائية لهذه الاختبارات في ربيع السنة الجارية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout