“كريستا ماريا ابو عقل” تأسر القلوب في برنامج La Voix

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لفتت اللبنانية كريستا ماريا ابو عقل مدربي برنامج La Voix بنسخته الكندية، بصوتها الرائع وادائها الجميل الذي قدّمته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، مرحلة الصوت فقط، حيث تمكنت ومن خلال أغنية “لبيروت” التي عزفتها على البيانو مع اغنية “Derniere Danse” بمرافقة الفرقة الموسيقية ان تجذب انتباه الحكام لاسيما Mario Pelchat و Corneille الذي انضمت الى فريقه.

وبهذا الفوز تكون كريستا ماريا قد تأهلت الى مرحلة جديدة “المنافسة” التي سننتظرها بشغف على امل الوصول الى النهائيات وتسجل بصمة لبنانية متميزة في عالم الاغتراب اللبناني.