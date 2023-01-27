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بالصور: أول اطلالة لسلطان الطرب جورج وسوف بعد عزاء نجله وديع!

27
JANUARY
2023
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نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية، أكثر من صورة له مع الفنان جورج وسوف في المملكة.

وظهر “آل الشيخ” وهو يحتضن الوسوف في عدد من الصور، فضلاً عن صورة مع “أبو وديع” وابنَيه حاتم وجونيور.

أيضًا أطّل الوسوف مع تركي آل الشيخ وعدد من الفنانين منهم ماجد المهندس.

واكتفى “آل الشيخ” بنشر الصور عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، مكتفيا بتعليق قال فيه: “مع أبو وديع الغالي”.

وجاء استقبال المستشار تركي آل الشيخ للفنان جورج وسوف للتخفيف عن الأخير الغارق بحزنه بعد نحو ثلاثة أسابيع على وفاة ابنه البكر.

وكما هو معروف فإن صداقة قوية ومحبة ومودّة تجمع تركي آل الشيخ وجورج وسوف منذ سنوات طويلة ودائمًا ما يعبّران عن محبتهما لبعضهما في عدّة مناسبات.

الجدير ذكره أن جورج وسوف كان قد شكر كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة التي يمّر بها بعد وفاة ابنه البكر وديع.

واعتذر الوسوف بعد الغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير نظرًا للظروف التي يمر بها. كاشفًا انه سيطلق أغنية لابنه الراحل وديع قريبًا.

 

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