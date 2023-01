الكتاب الاكثر اثارة وتشويقا" حاليا" في الولايات المتحدة الاميركية على منصة أمازون العالمية...كاتبه لبناني

A + A -

الصحف الاميركية تشيد بكتاب للبناني على منصة امازون العالمية

The eternal invader

هو عنوان الكتاب الاكثر اثارة وتشويقا" حاليا" في الولايات المتحدة الاميركية

وتحديدا" على منصة أمازون العالمية والذي يحقق اليوم مبيعات جيدة عبر المنصة المذكورة

الكتاب هو لمؤلف لبناني شاب يدعى مهدي فنيش

وهو من نوع الخرافة والتشويق و يقع في حوالي ٣٩٥ صفحة ويعتبر جزء اول من سلسلة اجزاء متصلة ينكب فنيش حاليا على كتابتها

الكتاب كانت قد تناولته احدى ابرز المجلات الاميركية

AZ central

بالنقد البناء والايجابي كما افرد موقع

Digital Journal

الاميركي مساحة موسعة عن الكتاب وذلك من خلال عنوان لافت وهو

Keep your eye on this new author"

بمعنى تذكروا هذا الكاتب جيدا,,, مشيدة بمحتوى ومضمون الكتاب

وفنيش هو من بلدة معروب الجنوبية ويبلغ الخامسة والعشرين من العمر يقيم ويعمل في نيجيريا التي سافر اليها خلال الاحداث الأخيرة أسوة ببقية الشباب اللبنانيين بحثا عن فرص أفضل في الخارج

وتعتبر تجربة فنيش الاولى في هذا المجال "ولكنها لن تكون الاخيرة -كما يؤكد -

لم اتوقع صراحة ان يلقى الكتاب صدى ايجابيا لاسيما على منصة امازون وفي الولايات المتحدة الاميركية " وعن احلامه ومشاريعه وخططه المستقبلية- يقول- "السينما هي اكبر احلامي واحلم بتحويل روايتي هذه الى فيلم سينمائي فهذا حتما سوف يكون رائعا فالسينما ستكون تجسيدا حسيا" وحقيقيا لكل المخيلة المثيرة التي تراود القارئ في مثل كتب الاثارة والخيال والتشويق هذه,,"

و,,هكذا تثبت نجاحات اللبنانيين في الخارج مرة اخرى قدرة اللبناني العجيبة وتفوقه عالميا

رغم الصعاب والضغوطات وكم الازمات المتلاحقة