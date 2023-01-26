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بعد "أغنية الانتقام".. بيكيه يتحدى شاكيرا بصورة مع حبيبته

26
JANUARY
2023
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بعد أن أبقى هويتها وعلاقتهما سرا قدر الإمكان، نشر أخيرا لاعب كرة القدم ونجم برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه، صورة جمعته بحبيبته الجديدة، التي خان أم طفليه، المغنية الكولومبية شاكيرا، معها، والتي قامت الأخيرة باستهدافهما بأغنيتها الأخيرة.
 
وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام).
 
والأربعا، نشر بيكيه صورة مع حبيبته كلارا شيا (23 عاما) على حسابه في تطبيق إنستغرام، ليجعل علاقتهما "رسمية".
 
جاء ذلك بعد الانتقادات الهائلة التي تلقتها شيا، في أعقاب الأغنية الأخيرة التي أصدرتها شاكيرا، والتي حرصت فيها على التأكيد على أن بيكيه أساء الاختيار لأن قيمتها أكبر بكثير من قيمة حبيبته الجديدة.
 
وجاء في كلمات الأغنية: "أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ22 عاما. لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينغو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو".
 
وعوضا عن أن يتجنب بيكيه الرد، فإنه ظهر علنا وهو يمدح ساعة كاسيو ويرتدي واحدة، ثم قاد سيارة توينغو وحرص على أن يتم تصويره، في إشارة إلى أنه يفضل حبيبته الجديدة.
 
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل غضب شاكيرا إلى وضعها دمية لساحرة شريرة على شرفة منزلها في إسبانيا، المطل على منزل والدة بيكيه، في دليل واضح على توتر العلاقات بين الاثنتين، عقب تقبل والدته لعلاقته الجديدة.
 
يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة، إذ عادت من السفر لتجد العلبة التي كانت في الثلاجة فارغة، فعلمت أن امرأة تواجدت في المنزل خلال غيابها، كون بيكيه والأولاد لا يأكلون هذه المربى.
 
وبالفعل، قامت شاكيرا بالإشارة إلى مربى الفراولة في الفيديو الخاص لأغنيتها "Te Felicito" في أبريل الماضي.
 
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