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نادين نسيب نجيم تهاجم بقوة صحافياً انتقدها... وهذا ما كشفته عن تحضيرات زفافها

25
JANUARY
2023
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تعرضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لسيل من الانتقادات القاسية بعد ردّها الجارح على صحافي لبناني انتقد توجيه جائزة Joy Awards لمسلسل "صالون زهرة 2"، لافتاً إلى أن من وجهة نظره هناك أعمال أكثر منه أهميةً على الساحة الدرامية.

ورغم أن الصحافي اللبناني كتب رأيه من دون تجريح عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك"، إلاّ أن ردّ نجيم كان شديد اللهجة وتضمن عبارات لا تليق بها، بحسب متابعيها، حيث كتبت في تغريدة على "تويتر": "مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي! متل ما بدك تخبّص بالحكي لأنه السمّ متحكم فيك أنا كمان بدّي قلك إنك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي وعقبال ما نخلص من أمثالك يلي عم تشوّه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان".

في سياق منفصل، تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها للمرة الأولى وارتباطها مجدداً في لقاء سريع مع برنامج mbctrending، لافتةً إلى أن "من المفروض أن تحتفل بزفافها ولكن لا تاريخ محدداً لذلك بعد".

وأوضحت أن سبب تأخّر زواجها يعود إلى كثرة التزاماتها وانشغالها في الفترة الأخيرة.

ووجّهت نادين رسالة الى خطيبها قائلةً: "علاقتي معه انبنت شوي شوي، وبقلّه شكراً على وقوفك جنبي في ظروف صعبة كثير مرت معي وهو موضع ثقة وأنا بوثق فيه كثير".

ونالت الفنانة اللبنانية خلال حفل Joy Awards جائزة أفضل ممثلة في فئة المسلسلات، عن مسلسل "صالون زهرة" في جزئه الثاني، وقد سلّمها الجائزة النجم السوري جمال سليمان.

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