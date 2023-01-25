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"كتبها تفسد أخلاق الطلاب"!.. إغلاق أبواب مكتبة ضخمة

25
JANUARY
2023
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غلقت جامعة البحر الأحمر بشرق السودان، أبواب إحدى المكتبات الضخمة، بعد مرور عام على افتتاحها، بحجة احتوائها على كتب "تفسد أخلاق الطلاب".

واتهم مدير عام المؤسسة الثقافية المسؤولة عن المكتبة، الروائي والقاص مهند الدابي، بعض مسؤولي إدارة الجامعة بترصد المكتبة حتى إغلاقها بحجج واهية.

وقال الدابي في منشور على "فيسبوك": "هذا المكان البديع الجميل بعد تعب وعناء في اختيار الكتب التي كانت في مختلف مجالات المعرفة وحرصنا على وجوده في أكثر منطقة غنية بالشباب في مدينة بورتسودان، جامعة البحر الأحمر".

وأضاف: "قدمنا طلب لإدارة الجامعة ووافقت عليه ومنحتنا المكان، بموجب عقد، ثم بعد انقلاب 25 أكتوبر أتى عميد شؤون مكتبات جديد يوالي الأفكار الاسلامية المتطرفة جدا وأخذ يضع العراقيل في مسيرة المكتبة. وانتهينا بإغلاق المكان حتى إشعار آخر".

وأوضح في منشور آخر: "المكتبة الجميلة دي تم إغلاقها بواسطة إدارة جامعة البحر الأحمر، لأنو عميد المكتبات بعد مرور سنة قال الكتب دي ما في صالح الطلاب وتفسد أخلاقهم. اليوم أسدلنا الستار على هذا المكان الذي يجتمع فيه الطلاب ومحبي المكتبات".

ونشر الدابي عينة من الكتب الموجودة في مكتبة "نيرفانا بورتسودان"، وعلق: "نماذج من الكتب المتوفرة في المكتبة.. دي الكتب الخايفنها تخرب الاخلاق!".

روسيا اليوم
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