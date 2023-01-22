تطورات ما بعد الحادث.. ما هو الوضع الصحي لجيريمي رينر؟

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كشف نجم "مارفل" الأميركي، جيريمي رينر، السبت، طبيعة الإصابات التي ألمت به إثر الحادث الذي تعرض له خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله بولاية نيفادا الأميركية يوم رأس السنة.

وأمضى نجم "ذي أفنجرز" أكثر من أسبوعين في المستشفى، بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها 6 أطنان أثناء كسحه الثلوج.

وأوضح جيريمي رينر، البالغ من العمر 52 عاما، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه.

وكتب الممثل المرشح لجوائز أوسكار على صفحته في تطبيق إنستغرام: "ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماما كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء".

ونشر صورة يظهر فيها مستلقيا على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة.

وكتب رينر: "التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا".

وتعرض رينر للإصابات أثناء محاولته الصعود إلى كاسحة الثلوج لإيقافها. وقد تم إجلاؤه بمروحية. ونشر لاحقا صورة "سيلفي" من سريره في المستشفى، تُظهر كدمات شديدة على وجهه.

وقال مسؤولون بعد وقت قصير من الحادث، إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تناول رينر المخدرات أو الكحول قبل الحادثة.

ورُشح رينر لجائزتي أوسكار عن دوريه في "The Hurt Locker" و"The Town".

وظهر أيضاً بشخصية كلينت بارتون، المعروف كالبطل الخارق "هوك آي" في عدد من أفلام سلسلة "مارفل".