فنان لبناني شهير يعرض هويّته اللبنانيّة للبيع: "وبسعر مغرٍ"!

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فاجأ الفنان اللبناني أمير يزبك متابعيه بعرض هويّته اللبنانيّة للبيع، وذلك في منشورٍ عبر حسابه على فايسبوك، قبل يومين، حيث قال:" عندما شاهدت والدة الشهيد جو نون ضمن نشرة الأخبار، قرّرت اني بيع الهوية، ورسالة إلى الابطال: احترام الشهيد واحترام غرفته وأغراضه وعائلته واجب". وتابع : "أعود وأكرر هويّة لبنانيّة برسم البيع وبسعر مغرٍ. احترموا الامهات يا أشباه الرجال".

وأكد يزبك جدّية ما كتبه في منشوره، خلال حديث لـ"النهار": "مسؤول عن كل كلمة أقولها، فقد كتبت بالفعل هذا الكلام". وسأل: "إلى متى نعيش في هذا المخاض؟ التركيبة في البلد خاطئة، ينبغي أن يكون لدينا إله واحد وقضاء عادل وشرطة، ولكن وصل بي الحال إلى أن لا أشاهد الأخبار بالتلفزيون، وأفضّل الأفلام الكارتونية وتوم وجيري عليها".

وأضاف: "أستثمر أموالي في مشروع كبير بلبنان كلّفني 6 ملايين دولار، اسمه al manfa villages بمنطقة مار شربل، وكذلك خسرت أموالاً بالبنوك وصلت إلى الملايين".

وتابع: "أتمنى بناء وطن جديد قوي. أجرينا انتخابات، ولا نزال في مكاننا، ثم إنني متزوّج ولديّ 3 أولاد، لذا قررت أن أعمل دولة في داخل الدولة، بمشروعي بالجبل في مار شربل".

واختتم: "عملت اكتفاء ذاتياً، وسوف أشرب من النبع، ولديّ كهرباء وماء خاصّ بي، وموظفيّ عندي، وقمت بشراء جبل بمار شربل، وسأعيش في دولة داخل الدولة، ولا أريد امتلاك تلفزيون. والحمد لله أنه رزقنا الاكتفاء، لقد تعبنا من كلّ شيء".