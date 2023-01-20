فضيحة جديدة تطارد جيرارد بيكيه .. والسبب مصوّر باباراتزي

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قد لا ينتهي المسلسل المحيط بلاعب كرة القدم السابق في برشلونة وإسبانيا جيرارد بيكيه في وقت قريب، بعدما قيل أنه ربما قام بخيانة شريكته الجديدة، كلارا شيا.

كان بيكيه على علاقة لسنوات عديدة، مع شاكيرا نجمة البوب الكولومبية من اصول لبنانية، وأنجب منها طفلين لكنه خانها مع كلارا، ما أدى إلى انفصال الزوجين، واضطرارهما إلى طلب المساعدة القانونية لحل المشاكل العالقة بينهما.

منذ ذلك الحين، كان النجم الإسباني على علاقة مع شيا، الموظفة في شركته، في حكاية تتكرر الآن، حيث يبدو أنه ربما خانها هي أيضاً.

فقد قام مصور الباباراتزي جوردي مارتن، الذي تابع شاكيرا وبيكيه خلال علاقتهما التي استمرت 12 عاماً، وقدم العديد من الأخبار الحصرية بعد انفصالهما، بنشر خبر على انستغرام يشكك فيه في إخلاص بيكيه لصديقته الجديدة.

ففي خاصية الستوري، نشر المصور صورة لشابة جذابة وكتب "هل تعرفها جيرارد؟ ثم لا تتفاجأ إذا رمت شاكيرا العالم كله عليك" .. اسم الشابة هو جوليا بويج غالي، ووفقاً لملفها الشخصي على الشبكة فهي من برشلونة، ولديها درجة الماجستير في القانون الجنائي الاقتصادي وامتثال الشركات.

مارتين الذي ينتقد بيكيه بشدة، وجّه رسالة له جاء فيها "كثير من الناس يدعمونك جيرارد بيكيه، لكنني ما زلت مقتنعاً بما توقعته قبل 12 عاماً، وهو أن هذه العلاقة كانت كبيرة جداً بالنسبة لك، وأن لديك عقدة نقص مع شاكيرا، فشعرت بأنك صغير بجانبها، وكنت بحاجة إلى فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً لتضحك عليك، لقد كنت ولا تزال دائماً شخصاً متواضعاً".