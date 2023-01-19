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دراسة... السيارات الكهربائية قد تساعد في استقرار شبكات الطاقة

19
JANUARY
2023
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كشفت دراسة أن السيارات الكهربائية قد تساعد في استقرار شبكات الطاقة من خلال إعادة ضخ الكهرباء فيها.
وجدت دراسة نُشرت الثلاثاء في مجلة "نيتشر" أن السيارات الكهربائية قد تساعد بشكل كبير في استقرار شبكات الطاقة من خلال إعادة ضخ الكهرباء فيها، بالإضافة إلى توفيرها مساعدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة.

ويُعتبر التحول نحو الطاقات المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، أمراً أساسياً لمكافحة الاحترار المناخي. إلا أنّ هذه الطاقات التي تُنتج الكهرباء بصورة متقطعة، تحتاج إلى تطوير قدرات تخزين الكهرباء على المدى القصير أي بضع ساعات.

وتتيح تقنية "من المركبة إلى الشبكة" أو فيكل تو غريد" V2G التي هي قيد التطوير حالياً، للسيارات الكهربائية بأن تخزّن الطاقة عند توفر كمية كبيرة من الكهرباء، ثم إعادة ضخها عبر الجهاز نفسه عندما تفتقر الشبكة للكهرباء.

ويقول الباحث تشينجيان شو من جامعة لايدن في هولندا إنه مع انتشار السيارات الكهربائية، يمكن تلبية الطلب على تخزين الطاقة هذا بحلول عام 2030 في معظم الدول.

ويمكن أن تصبح البطاريات بحلول عام 2050 تسع لكمية كهرباء تراوح بين 32 إلى 62 تيراواط، أي أكثر من احتياجات التخزين التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وتضمنت الدراسة بيانات خاصة بالأسواق الصينية والأوروبية والأميركية والهندية، فيما أخذت في الاعتبار عوامل عدة كمختلف تقنيات البطاريات، والمسافات التي تقطعها السيارات أو متوسط درجات الحرارة التي تؤثر على عمر البطارية.

وبدأت شركات عدة بينها "هيونداي" و"رونو" باختبار مركبات مجهزة بـV2G، أما بعض سيارات شركة تيسلا فهي مجهزة أصلاً بهذا النظام.

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