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البحث جار.. ممثل "شهير" مفقود في منطقة خطيرة

19
JANUARY
2023
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اختفى الممثل البريطاني، جوليان ساندز، 65 عاما، وهو يتنزه في منطقة مغطاة بالجليد، في سلسلة جبال كاليفورنيا شديدة الخطورة بعد عاصفة شتوية قاسية.
 
وكشفت الشرطة أن ساندز، النجم البريطاني للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار، مفقود منذ ما يقرب من أسبوع في سلسلة جبال في كاليفورنيا حيث لقي اثنان من المتنزهين حتفهم في الأسابيع الأخيرة.
 
وتم الإبلاغ عن فقد ساندز، من قبل عائلته حوالي الساعة 7:30 مساءً يوم الجمعة.
 
وعلى الفور، استجابت أطقم الإنقاذ وبدأت البحث، ولكن بسبب خطر الانهيار الجليدي، تم سحبها من مكان الحدث، إلا أن البحث متواصل باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار عندما يسمح الطقس بذلك.
 
وعبر أصدقاء ساندرز عن حزنهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة له مع استمرار عمليات البحث.
 
قال المنتج السينمائي كاسيان إلويس: "لقد عرفت منذ يوم الجمعة أن صديقي جوليان ساندز مفقود، أشعر بخيبة أمل كبيرة، صديق مقرب جدًا للعائلة كان مغامرا في كل ما يفعله، لقد تليت كثير من الصلوات".
 
من جانبه، قال كاتب السيناريو بريان لينش: "أنا أحب جوليان ساندز، آمل أن يتم العثور عليه في أسرع وقت ممكن".
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