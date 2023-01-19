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على خطى شاكيرا... نجمة عالمية تنتقم من حبيبها السابق بأغنية جديدة!

19
JANUARY
2023
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قررت الممثلة والمغنية الأميركية، مايلي سايرس، أن تسير على خطى الفنانة العالمية، شاكيرا، إذ خصصت أغنية لانتقاد زوجها السابق، الفنان الأسترالي، ليام هيمسورث، الذي انفصلت عنه عنه قبل نحو ثلاثة أعوام، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وكانت سايرس، البالغة من العمر 30 عاماً، قد عاشت قصة حب عاصفة مع هيمسورث (33 عاماً)، منذ ما قبل العام 2012، حيث أعلنا خطوبتهما لمدة عام قبل أن يقررا الانفصال، ومن بعدها عادا للارتباط من جديد إلى أن أعلنا زواجهما في العام 2011، ووقع الطلاق في كانون الثاني من العام 2020.

واختارت سايرس أن تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الزهور" إثر توقف عن الغناء دام لثلاثة أعوام وباليوم الذي صادف تاريخ عيد ميلاد طليقها، إذ تشير كلمات إلى قصة حب انتهت بالانفصال.

وفي الأغنية تقول سايرس: "أنا قادرة على شراء الزهور لنفسي، وأستطيع كتابة اسمي على الرمال، والتحدث ساعات مع نفسي... ثمة أمور من الصعب فهمها".

وتضيف, "بإمكاني مراقصة نفسي، وأن أمسك بيدي.. نعم بات بإمكاني أن أهوى نفسي بصورة أفضل من حبك لي".

ويبدو أن الأغنية تلاقي نجاحا كبيرا، فقدد حققت أكثر من 38 مليون مشاهدة في أقل من أربعة الأيام، علما أن هذه الأغنية سوف تصدر في ألبوم سايلي القادم المعنون باسم "إجازة صيف غير منتهية"، "Endless Summer Vacation، والذي من والذي من المتوقع في العاشر من شهر آذار المقبل.

وكانت أغنية شاكيرا التي "تتهكم" بها على صديقها السابق، جيرارد بيكيه، حققت أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

وقالت في الأغنية إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما"، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا التي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى.

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