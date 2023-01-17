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هل إعتزل سلطان الطرب جورج وسوف ؟

17
JANUARY
2023
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تداول جمهور الفنان جورج وسوف، خبرًا مفاده عن نيّته اعتزال الغناء بعد الفاجعة التي ألمّت به إثر وفاة نجله الأكبر وديع وسوف .

وبعد انتشار النبأ على نطاق واسع عبر وسائل التواصل، ما دفع بجمهور الوسوف الى القلق ازاء هذه المعلومات التي يتم التداول بها، تواصل موقع “بصراحة” مع مصدر مقرّب جدًا من الوسوف الذي نفى لنا هذا الخبر، مؤكدًا ان النبأ عارٍ عن الصحّة جملة وتفصيلاً، هذا بالاضافة ان الوسوف لم يتطرّق لهذا الخبر بتاتًا خاصة ان وقع الصدمة لا زال مسيطرًا على العائلة، فلم يأتِ الوسوف على ذكر الموضوع بتاتًا حتى انه لم يتم طرحه من الأساس لأن الوقت ليس ملائمًا له في ظل اجواء الحزن التي تخيّم على العائلة.

وتابع المصدّر لنا ان العائلة تلتزم الصمت ازاء كافة الاشاعات ولم تشأ الرد عليها ابدًا.

وكان وديع وسّوف قد نقل الى المستشفى بعدما تعرّض لنزيف حاد عقب العملية التي اجراها قبل أسبوع وكان يستعد للسفر الى قطر مكان اقامته فطلبت منه والدته ان يجري فحوصات ليتأكد ان كل شيء على ما يرام بعد العمليّة التي اجراها وذهب الى المستشفى لاجراء الفحوصات فشعر بعوارض وتفاقمت حالته ما استدعى نقله الى العناية المركزة ثم تعرّض لجلطتين في القلب ودخل على اثرهما في غيبوبة ثم توفي.

ووري وديع وسوف الثرى في مدافن العائلة في مسقط رأسه كفرون السورية.

بصراحة
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