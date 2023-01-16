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بيكيه يزعج شاكيرا بتصرف جديد

16
JANUARY
2023
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يستمر مسلسل الأخذ والرد بين نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه وشريكة حياته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا عقب إطلاقها أغنية حملت تلميحات "تهكمية" بحق مدافع البرسا السابق.
 
وظهر بيكيه بسيارة من طراز "Twingo" مثل تلك التي تحدثت عنها شاكيرا في الأغنية الخاصة بها التي كانت مكرسة من أجل الهجوم على اللاعب.
 
وخرج بيكيه في فيديو قبلها وأكد أنه توصل لاتفاق مع شركة الساعات كاسيو، من أجل رعاية دوري "كينجز ليج"، الذي ينظمه بنفسه.
 
وحققت أغنية شاكيرا التي "تتهكم" بها على بيكيه، أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.
 
وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، والتي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".
 
وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.
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