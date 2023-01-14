ممثلة لبنانية تتعرض لاطلاق نار على طريق المطار وتنجو بأعجوبة!

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تعرضت الممثلة اللبنانية ريان حركة لحادثة مؤلمة، أثناء عودتها إلى المنزل مساء أمس برفقة الأصدقاء والعائلة. وفي التفاصيل، حاول أحد الأشخاص على دراجة نارية إطلاق النار عليها، وسرقتها، إلا أنها نجت بأعجوبة.

وكتب أحد الأشخاص الذي كان برفقتها عن الحادث قائلاً، “تعرّضت لمُحاولة قتل في نفق المطار منذ دقائق. درّاجتين ناريّتين أطلقتا النار أمام سيّارتي ثمّ وجّه أحدهم سلاحه على ساره زوجتي فكسرت المقود باتجاهه وكُنت سأقتله فعلاً. أصدقائي في السيارة الثانية سارعوا تجاههم واختفت الدرّاجات بعد النفق. تفه ع المزرعة”.

أما ريان فعلقت قائلة، “أثناء عودتي الى المنزل في المساء ببلدي الذي من المفترض ان أشعر بالأمان فيه، تعرّضت لمحاولة قتل ربما بهدف السرقة او شيء آخر انا وشقيقتي واصدقائنا، هذه ليست حياة، الحمدالله نجونا ولم يحدث أكثر من ذلك، اعصابنا لم تعد تحتمل”.