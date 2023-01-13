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اكتشاف "أكبر حقل" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا في السويد

13
JANUARY
2023
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أعلنت مجموعة التعدين السويدية "الكاب" LKAB ، أمس أنها اكتشفت "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، في أقصى شمال السويد، وقد يحتوي على أكثر من مليون طن من المعادن، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وهذا الاكتشاف مهم في وقت تشعر أوروبا بالقلق من اعتمادها على الصين، أكبر منتج في العالم، للحصول على هذه المعادن التي تستخدم خصوصا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة يان موستروم في بيان: "هذا أكبر حقل معروف للفلزات الأرضية النادرة في الجزء الخاص بنا من العالم، وقد يصبح عنصرا أساسيا لإنتاج المواد الخام المهمة جدا بالنسبة للانتقال إلى الطاقة النظيفة".

وأوضح "نحن نواجه مشكلة في الإمدادات. بدون مناجم لا سيارات كهربائية".

وبحسب التقديرات الأولية، فإن حقل كيرونا، وهي منطقة تعدين رئيسية في السويد، يحتوي على أكثر من "مليون طن من الأكاسيد الفلزية الأرضية النادرة" إلا أن المجموعة أشارت إلى أنها لم تحدد الكمية الموجود بالضبط بعد.
وأضاف موستروم: "نتوقع أن يستغرق الأمر سنوات عدة لدرس الحقل وشروط استغلال مربح ومستدام".

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن الموعد المتوقع لبدء استغلاله، قال إن ذلك يعتمد على سرعة الحصول على تصاريح، مشيرا إلى أنه نظرا إلى الخبرة في هذا المجال، سيستغرق الأمر على الأرجح "10 إلى 15 عاما".

من جهتها، أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والطاقة السويدية إيبا بوش أن "اكتفاء الاتحاد الأوروبي الذاتي واستقلاله عن روسيا والصين سيبدأ في المنجم".

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