شيرين تعلق على زيارتها لفضل شاكر.. وتطلق تعليقا مثيرا عن الجيش اللبناني!

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أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا في الكويت، وذلك بعد غيابها خلال الفترة الماضية عن إحياء الحفلات.

وخلال إحيائها الحفل، وفي أول رد للفنانة حول أزمتها الأخيرة بعد زيارتها للمطرب اللبناني فضل شاكر، ردت قائلة وسط الجمهور وعلى خشبة المسرح: "زيارتي لفنان زي فضل شاكر دي زيارة عزيزة على قلبي جدا، لكن أيضا ضباط أو القيادة الخاصة بالجيش اللبناني على دماغي من فوق".

وكشف محامي شيرين حقيقة التحقيق مع موكلته وزوجها المطرب حسام حبيب من قبل السلطات اللبنانية، بعد زيارتهما وظهورهما برفقة المطرب اللبناني فضل شاكر المطلوب قضائيا بمخيم الحلوة في لبنان.

ونفى قنطوش، صحة الأخبار المنتشرة حول التحقيق مع موكلته الفنان شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، مشيرا إلى أنها كانت في زيارة إلى لبنان بصحبة زوجها وتم زيارة صديقها المطرب فضل شاكر، إذ عادت من لبنان خلال الأيام الماضية ولم يتم استدعاؤها أو التحقيق معها.