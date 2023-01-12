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بعد أسابيع من اختفائه هكذا تم العثور على كانييه ويست

12
JANUARY
2023
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تصدّر النجم الهوليوودي العالمي كانييه ويست وسائل التواصل الاجتماعي في الاسابيع القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلنت مصادر مطلعة منه بأن مغني الراب مختفي ولا يستطيع أحد الوصول الى مكانه، وهو ما أثار قلق جمهوره بسبب خوفهم من ان يتضرر بعد تصريحاته المثيرة للجدل الأخيرة.

انتشرت شائعات عديدة حول اختفاء مغني الراب المثير للجدل خاصة وأن النجم يعاني من اضطرابات نفسية وعليه دعاوي قضائية كثيرة.

لكن وبعد مرور عدة أسابيع على اختفائه استطاع مدير اعماله السابق توماس سانت جون الوصول الى مكان تواجد مغني الراب والذي تبيّن انه في ولاية لوس انجلوس الأميركية.

ولم تكشف أي مصادر حول الوضع الذي وجد عليه كانييه ويست أو حتى تفاصيل سبب اختفائه طوال الفترة الماضية دون أي ظهور له.

ويعاني النجم الهوليوودي من اضطرابات نفسية والتي أثّرت بشكل كبير على حياته المهنية والشخصية.

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