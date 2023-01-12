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ثروته تقدر بـ 178 مليار دولار.. هذا ما فعله أغنى شخص في العالم لابنته!

12
JANUARY
2023
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قام الملياردير الفرنسي، برنار أرنو، الذي أصبح أغنى شخص في العالم، ‏بإسناد منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ‏Dior‏ إلى ابنته.‏

وأعلنت ‏LVMH‏ الشركة الأم للعلامة التجارية ‏Dior، أمس الأربعاء، أن دلفين ‏أرنو، 45 عامًا، التي كانت نائب الرئيس التنفيذي لشركة ‏Louis Vuitton‏ منذ ‏عام 2013، ستكون الرئيس التنفيذي لشركة ‏Dior‏ اعتباراً من 1 شباط ‏المقبل.‏

وكان أرنو البالغ من العمر 73 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي لشركة ‏LVMH، قد ‏شارك في تأسيس ‏Dior‏ في عام 1987، ويمتلك علامات تجارية مثل ‏Marc Jacobs‏ و ‏Givenchy‏ و ‏Moët & Chandon‏ و ‏Fenty Beauty‏ و ‏Tiffany & Co‏.‏

وعملت دلفين سابقاً في ‏Luis Vuitton‏ وكانت مسؤولة عن أنشطتها المرتبطة ‏بالمنتجات، كما عملت سابقاً في ‏Dior‏ في منصب نائب الرئيس المنتدب في الفترة ‏بين عامي 2001 و2014.‏ 

هذا، وتقدر ثروة أرنو بـ 178 مليار دولار ، مما يجعله أغنى شخص في العالم ‏متفوقاً على الملياردير الأميركي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة ‏Tesla‏ و ‏SpaceX‏.‏

وعلّق أرنو في بيان: "يُعد تعيين دلفين علامة فارقة أخرى في رحلة مهنية في ‏مجال الأزياء والسلع الفاخرة بسبب خبراتها الطويلة على مدار العقد الماضي".‏


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