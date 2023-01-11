بيكيه خان شاكيرا في منزلهما.. مقطع فيديو وضعه في ورطة كبيرة

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وقع نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في ورطة جديدة وذلك في قضية اتهامه بخيانة حبيبته السابقة المغنية الكولومبية من اصول لبنانية شاكيرا.

وفي التفاصيل، فقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبيكيه اثار جدلا واسعا، إذ اشار الكثير من المتابعين الى ان الشابة الشقراء التي ظهرت في الخلفية ورائه تشبه لارا شيا مارتي التي تصدر اسمها بعد انفصاله عن شاكيرا واتهم بخيانته معها.

وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللقاء الذي أظهر لارا في منزل بيكيه، سُجل في أغسطس 2021، قبل أشهر من إعلان بيكيه وشاكيرا انفصالهما.

وفي مقابلته مع "Page Six"، قال بيكيه وقتها إنه وشاكيرا "لا يزالان يعيشان معا بسعادة".

وأكد مصدر لصحيفة "ديلي ميل" أن شاكيرا شعرت بالصدمة بعدما شاهدت الفيديو، وأكدت أنه صوّر في منزلهما هي وبيكيه، وكانت وقتها مع الأطفال في الخارج