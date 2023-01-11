living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيكيه خان شاكيرا في منزلهما.. مقطع فيديو وضعه في ورطة كبيرة

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقع نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه في ورطة جديدة وذلك في قضية اتهامه بخيانة حبيبته السابقة المغنية الكولومبية من اصول لبنانية شاكيرا.
وفي التفاصيل، فقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لبيكيه اثار جدلا واسعا، إذ اشار الكثير من المتابعين الى ان الشابة الشقراء التي ظهرت في الخلفية ورائه تشبه لارا شيا مارتي التي تصدر اسمها بعد انفصاله عن شاكيرا واتهم بخيانته معها.
وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللقاء الذي أظهر لارا في منزل بيكيه، سُجل في أغسطس 2021، قبل أشهر من إعلان بيكيه وشاكيرا انفصالهما.
وفي مقابلته مع "Page Six"، قال بيكيه وقتها إنه وشاكيرا "لا يزالان يعيشان معا بسعادة".
وأكد مصدر لصحيفة "ديلي ميل" أن شاكيرا شعرت بالصدمة بعدما شاهدت الفيديو، وأكدت أنه صوّر في منزلهما هي وبيكيه، وكانت وقتها مع الأطفال في الخارج

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout