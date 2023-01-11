رسالة من السفيرة الأميركية لمولودة رامي عياش!

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زارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا الفنان اللبنانيّ رامي عياش في منزله، وذلك بهدف تهنئته وزوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بقدوم مولودتهما الجديدة "آلارا".

ونشر عياش عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو للسفيرة الأميركية ظهرت فيه وهي تحمل ابنته، موجّهة لها رسالة مؤثرة.

وقالت شيا: "آلارا، ما أريد قوله هو أهلاً بك في هذا العالم، نحن سعداء جداً بلقائك وسعداء جداً لانضمامكِ إلى العائلة. وأتمنّى أن يكون باستطاعتنا أن نجد حلولاً للمشاكل في وطنك... وأن نجعل هذا الوطن مكاناً رائعاً لتنعمي بتراثك الغني، وأن تسيري على خطى وأمجاد أهلك".