مذكرات الأمير هاري تحطّم الأرقام القياسية!

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حقق كتاب مذكرات الأمير هاري "spare" (البديل)، مبيعات قياسية خلال سويعات قليلة من طرحه في المكتبات بعموم المملكة المتحدة، الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023، وقد بات "الأسرع مبيعاً" لكتاب غير روائي، مع نفاد 400 ألف نسخة على الفور، بحسب موقع سكاي نيوز البريطاني.



وقال لاري فينلي، من دار النشر "بينغوين راندام هاوس": "كنا نعلم أن هذا الكتاب سوف يحلق عالياً، ولكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلاً"، مشيراً إلى أن الكتب الوحيدة التي حققت مبيعات كبيرة في يومها الأول هي الكتب الخاصة بشخصية هاري بوتر.



بحسب الموقع، فقد اصطف عدد كبير من المعجبين بالكتاب قبل افتتاح المتاجر منتصف ليل الثلاثاء، لاقتناء الإصدار الرسمي للمذكرات المثيرة للجدل.

والتقطت حشود من المصورين والمراسلين اللحظة التي حصل فيها أوائل المتسوقين على نسخ من الكتاب، وهو عبارة عن مذكرات كتبها هاري وتكشف تفاصيل دقيقة عن العائلة المالكة البريطانية.



وفي متجر لبيع الكتب بمحطة قطار فيكتوريا في لندن، عُرضت نسخ من الكتاب على الأرفف، وكان كريس إيمافيدون، وهو رئيس جمعية خيرية تعليمية، بين الأوائل الذين اشتروا المذكرات، وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد عن حياة هاري "منه شخصياً". وقال: "أنا حريص جداً على قراءة ما كتبه هاري في شأن ما مرّ به".



أما سارة ناكانا (46 عاماً) العاملة في المجال العقاري والتي ارتادت المتجر لشراء الكتاب، فقالت: "أريد أن أسمع قصته منه، لأنني في هذه المرحلة أشعر أن وسائل الإعلام البريطانية تدفع البريطانيين إلى اتخاذ موقف متطرّف ضد الأمير هاري".



يُشار إلى أن مذكرات الأمير هاري "spare" (البديل)، طُرحت في أسواق المملكة المتحدة، الثلاثاء، بعد أشهر من الترقب تخللتها حملة دعائية متواصلة، فيما تزامنت مذكرات هاري مع أربع مقابلات تلفزيونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي يقيم فيها الأمير مع زوجته ميغان.



وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن بعض المتاجر البريطانية أبقت أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر "ديانا: هير ترو ستوري" عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.



فيما تخشى العائلة المالكة وتحديداً الأمير ويليام والأب الملك تشارلز الثالث، من الأجزاء الأخرى المحرجة في الكتاب، إذ إن الصحافة البريطانية تحرص على انتقاء مزاعم هاري بدقة كبيرة، ويبدو أن زوجة والده على استعداد لخوض مرحلة صعبة، بعدما هاجمها هاري في مقابلة له مع شبكة "سي بي إس" الأميركية.



وقال إن بعض تفاصيل المحادثات الخاصة التي نُشرت في وسائل الإعلام "لم تكن لتتسرب من أحد" سوى كاميلا، واصفاً إياها بـ"الشريرة".



إلا أن مقتطفات من الكتاب الذي سيصبح مُتاحاً في 16 لغة، بالإضافة إلى نسخة صوتية، تسربت إلى الصحافة منذ طرح المذكرات للبيع عن طريق الخطأ الخميس في إسبانيا.



ويتهم دوق ساسكس البالغ 38 عاماً في الكتاب، شقيقه ويليام بطرحه أرضاً خلال شجار العام 2019 بشأن ميغان التي كان هاري تزوجها قبل سنة من ذلك، كما تطرق الأمير هاري لتعاطيه المخدرات، بالإضافة إلى قتله 25 من عناصر حركة طالبان خلال خدمته في صفوف الجيش البريطاني في أفغانستان.



وعلى خلفية التسريبات ندد ضباط كبار في الجيش البريطاني بشدة بهذه التصريحات.