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فيديو يشعل الجدل مجددا بشأن "خيانة" بيكيه لشاكيرا

10
JANUARY
2023
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أعاد مقطع فيديو للاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، الجدل مجددا بشأن انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا، والطرف المسؤول عن انتهاء علاقتهما في يونيو الماضي.
 
وخلال مقابلة سابقة لبيكيه مع موقع "Page Six"، ظهرت امرأة تشبه لارا شيا مارتي، في خلفية الصورة.
 
ولارا هي صديقة بيكيه الجديدة، التي كانت وفق تقارير إعلامية، السبب وراء انفصال لاعب برشلونة السابق وشاكيرا.
 
وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللقاء الذي أظهر لارا في منزل بيكيه، سُجل في أغسطس 2021، قبل أشهر من إعلان بيكيه وشاكيرا انفصالهما.
 
وفي مقابلته مع "Page Six"، قال بيكيه وقتها إنه وشاكيرا "لا يزالان يعيشان معا بسعادة".
 
وأكد مصدر لصحيفة "ديلي ميل" أن شاكيرا شعرت بالصدمة بعدما شاهدت الفيديو، وأكدت أنه صوّر في منزلهما هي وبيكيه، وكانت وقتها مع الأطفال في الخارج.
 
وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت عام 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (2013) وساشا (2015).
 
وبعد علاقة استمرت أكثر من 10 سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو.
 
ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.
 
وتطلب النيابة العامة معاقبتها بالسجن 8 سنوات وتغريمها مبلغا يقرب من 24 مليون يورو بتهمة التهرب من دفع ضرائب في إسبانيا تصل قيمتها إلى 14.5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.
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