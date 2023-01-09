living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماكرون يروي تفاصيل قصة حبه "المثيرة للجدل"

9
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زواجه بمعلمته بريجيت التي تكبره بـ 24 عاماً، وبرر علاقته بها على الرغم من أنها كانت متزوجة قبل أن ترتبط به، مشيراً إلى أن "الحب يتغلب على كل شيء"، وأقر بأن والديه كانا يعارضان العلاقة بينه وبين معلمته.

صحيفة The Times البريطانية قالت، إن ماكرون عندما كان تلميذاً يبلغ من العمر 15 عاماً، وقع في حب معلمته لمادة المسرح في شمال فرنسا وبادلته المشاعر نفسها، وأثارا دهشة الجميع، وعلى الأخص والدا ماكرون.

مرّت ثلاثة عقود، ولا تزال العلاقة بين الرئيس الفرنسي ماكرون وبريغيت راسخة، وقال ماكرون خلال برنامج تلفزيوني على قناة France 2، الذي استجوبه خلاله أشخاص يعانون من طيف التوحد: "عندما تكون في حالة حب، لا تختار الشخص. لا تتعلق المسألة بتقديم نموذج أم لا".

أدلى ماكرون بتعليقه رداً على أحد المستجوبين، الذي قال له إنه بصفته رئيساً "يجب أن يكون قدوة وألا يتزوج أستاذته"، وبرر ماكرون علاقته ببريغيت وقال إن الحب جعل "كل شيء ممكناً".

كان ماكرون قد التقى بزوجته في مدرسة Lycée la Providence في أميان، ويقال إنهما وقعا في الحب عندما قدمت مسرحية مدرسية لعب فيها الدور الرئيسي.

كانت بريغيت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال، لكن انتهى بها الأمر بتطليق زوجها الأول للارتباط بعلاقة معه، وتزوج الاثنان في عام 2007.

الرئيس الفرنسي قال إنّ "أساس الحب هو أنه يجعل كل شيء ممكناً. وهو يفاجئك؛ فلن تقع بالضرورة في حب شخص من نفس عمرك أو يعيش في نفس المكان الذي تعيش فيه. كما أن الحب شعور أقوى منك وسيتغلب عليك. وعندما يبادلك إياه الطرف الآخر.. فحينها يمكنه هدم أية عقبة في طريقكما".

أشار ماكرون إلى أن والديه عارضا العلاقة، وقال: "أعتقد أنك تتخيل دائماً لأطفالك حياة لها نفس نموذج حياتك، وعندما لا يتوافق شيء ما مع نموذجك، فلا تشعر بالراحة، كان والداي قلقين عليَّ في البداية، لكن هذا ما زاد من رغبتي في مواصلة طريقي".

سأل محاور آخر ماكرون -المصرفي التاجر السابق، والذي يتقاضى 195 ألف دولار أميركي سنوياً باعتباره رئيساً للدولة: "هل لديك الكثير من المال؟". وردّ ماكرون: "بصراحة، كان لديّ المزيد قبل أن أصير رئيساً، إذا قارنته بمتوسط الراتب".

كما سُئِل الرئيس الفرنسي عن فشله أثناء الدراسة الثانوية في الالتحاق بمدرسة École normale supérieure، وهو معهد تعليم عالٍ رفيع المستوى يدرّب المحاضرين والباحثين الجامعيين المستقبليين.

أجاب ماكرون بأنه "انزعج" بسبب رسوبه في امتحان الدخول مرتين، لكنه أدرك لاحقاً أنه لم يجتهد بما فيه الكفاية؛ وقال: "أمضيت وقتاً أطول في التمثيل والذهاب إلى المسرح، كنت مشغولاً بالحب على أن أكون جاداً".

كذلك سُئِل الرئيس أيضاً عمّا إذا كان يفتقد جيرمين نوغيس، جدته الراحلة، التي تُصوَر على نطاق واسع على أنها كان لها تأثير في تشكيل شخصيته منذ طفولته، وقال "نعم، أفتقدها لأنها كانت تعتني بي كثيراً، عندما كنت صغيراً وأثناء مراهقتي".

سأل محاور آخر ماكرون عمّا إذا كان من المخيف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط 2022 في محاولة عبثية لمنع غزو أوكرانيا.

رد ماكرون: "عندما تقابله، ستجد أنه ليس شخصاً بغيضاً، هذا هو التناقض، لقد حاول توضيح أن أوكرانيا كانت تهدده؛ لأن الأوروبيين والأمريكيين هم من يهددون روسيا من خلال أوكرانيا. وأعتقد أن هذا خطأ".

يُذكر أنه منذ 24 شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout