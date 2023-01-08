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ما هي مضاعفات جراحة تكميم المعدة التي أودت بحياة إبن جورج وسوف؟

8
JANUARY
2023
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أثارت العملية الجراحية الدقيقة، التي توفي بسببها نجل النجم السوري جورج وسوف جدلاً واسعاً وتركت الكثير من التساؤلات عن مخاطر جراحة تكميم المعدة الرائجة منذ سنوات بهدف خسارة الوزن، وتداعياتها الجانبية على صحة الإنسان.

وأكد أصدقاء وديع أن مضاعفات غير متوقعة بعد فترة من إجراء عملية تكميم المعدة كانت السبب في وفاته، وهي عملية جراحية مخصصة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وتتم من خلال وضع حلقة سيليكون في الجزء العلوي من المعدة، ما يقلل من حجم المعدة الوظيفية إلى حوالي عشرين سنتيمترا مكعبا، ويؤدي ذلك إلى إبطاء مرور الطعام من خلالها، وإلى الشبع بوقت أسرع وبالتالي فقدان الوزن.

وكما هو الحال مع أي عملية جراحية، تحمل جراحة تكميم المعدة خطر حدوث بعض المضاعفات الخطرة والمميتة وفي مقدمتها:

- النزيف: نزيف بعد العملية يحدث مرة واحدة تقريبا في 200 مريض وغالبا ما يتطلب نقل الدم، وهو ما حصل بالفعل مع نجل "سلطان الطرب" الأكبر واودى بحياته.

- تسرب: قد يبدأ المرضى في المعاناة من وجود تسريبات لديهم على مناطق التدبيس (الخطوط الأساسية). وهو الأكثر خطرا من جميع مضاعفات عملية المعدة كم جراحية حيث يحدث تقريبا مرة واحدة في كل 100 مريض. ويمكن أن يسبب تفاعلات مع الأجهزة المحيطة ويسبب الالتهابات.

- عدوى الجرح: هو من المضاعفات المحتملة أيضاً وتحدث لمختلف المرضى. يكون شائعا بين الذين لديهم مشاكل أخرى مع زيادة الوزن والتي تؤثر على الجروح وتؤدي للعدوى. تشمل المضاعفات الحادة الأخرى تخثر الأوردة العميقة ومشاكل تجلطات الدم، وعدوى الصدر والأضرار التي تلحق بالأجهزة التي تحيط منطقة العملية.

 (لها)

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