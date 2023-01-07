في الولايات المتحدة...ابن الـ6 سنوات يطلق النار على معلمته!

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أوقِف طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته داخل الصف في مدرسة "نيوبورت نيوز العامة" في فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة.

وفي التفاصيل، فأطلق الطفل النار على المعلمة الشابة، خلال مشاجرة في المدرسة، وأدى هذا الأمر إصابتها بجروح خطيرة ونقلها الى مركز ريفرسايد الطبي الإقليمي للمعالجة.

ومن جهته قال رئيس الشرطة المحلّية، ستيف درو، للصحافة إن "التلميذ كان يحمل مسدسًا في الصف وتم احتجازه من قبل الإدارة"، مضيفًا: "لم يكن هذا إطلاق نار عرضي".

وبدوره، قال مدير المدرسة، الدكتور جورج باركر، في مؤتمر صحافي إنه في حالة صدمة وإحباط، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي شبابنا".