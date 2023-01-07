"الدّني وجع، وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي".. فنانون واعلاميون ينعون وديع جورج وسوف

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نعى فنانون وديع، نجل الفنان جورج وسوف، الذي توفي امس الجمعة:

وليد توفيق: قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ⁧‫وديع وسوف‬⁩ وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وان الله وان اليه لراجعون .

فارس كرم: وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبَر قلب ابو وديع وام وديع ويكون معهم بهالمحنة الصعبة وديع صار بين ايدين الرب.

زين العمر: وديع جورج وسوف‬⁩ بين أحضان الرب يسوع الله يصبّر قلب إمك وبيّك وإخواتك، يا ويلي شو صعب وحزين هالخبر، المسيح قام.

داليا خليل: الله يرحم الشباب ⁧‫وديع جورج وسوف‬⁩ الله يصبر أهله ومحبينه… ما‬⁩ في شي حرزان بهالدني…

*ناصيف زيتون: شو بشعة هالخبرية وشو صعبة ضيعان الشباب و الروح الحلوة..الغصة كبيرة…الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع.الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن…فل يكن ذكره مؤبداً نفسك بالسماء

نجوى كرم: الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع.

جوزف عطية: وديع جورج وسوف‬⁩ الله يرحم روحَك وتكون نفسك بالسما، الفراق صعب والوجع عالولد كبير، بس نحن أبناء الرّجاء، الله يصبّر قلبك أبو وديع ويكون معك بالمحنة الصّعبة، ‏صلواتنا لروح وديع ولعائلته، الله يصبّركم.

مايا دياب: وديع جورج وسوف‬⁩ شو هالمصاب الصعب.. ⁧‫ابو وديع‬⁩ الله يصبرك با رب.. وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك.. عم بتواجهوا اصعب وجع.. ليلة وداعك بكيت النايات.. وقلوبنا عم تبكي..

زياد برجي: شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك.‏ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

نانسي عجرم: ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!! قلبي مع الغالي والحبيب ⁧‫أبو وديع‬⁩، الله يصبرك ويصبر عايلتك. ‏خسارة شاب بيسوى الدني.. !

ريما نجيم: خبر يُدمي القلب في زمن العيد وما بعد تكريم الكبير ⁧‫جورج وسوف‬⁩ الذي حمل اسم ⁧‫ابو وديع‬⁩ لقباً وحبّاً لإبنه البكر الحبيب ‏حزين هذا الخبر وهذه الفاجعة. رحيل ⁧‫وديع جورج وسوف‬⁩ خنجر في قلب الأب الحنون والطيّب، وفي روح العائلة الله يصبّرهم ويعطيهم القوة لا كلام يعزّي.