"الدّني وجع، وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي".. فنانون واعلاميون ينعون وديع جورج وسوف

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نعى فنانون وديع، نجل الفنان جورج وسوف، الذي توفي امس الجمعة:
وليد توفيق: قلبي حزين على وفاة زينة الشباب وديع وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي جورج وسوف فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وان الله وان اليه لراجعون .
فارس كرم: وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبَر قلب ابو وديع وام وديع ويكون معهم بهالمحنة الصعبة وديع صار بين ايدين الرب.
زين العمر: وديع جورج وسوف بين أحضان الرب يسوع الله يصبّر قلب إمك وبيّك وإخواتك، يا ويلي شو صعب وحزين هالخبر، المسيح قام.
داليا خليل: الله يرحم الشباب وديع جورج وسوف الله يصبر أهله ومحبينه… ما في شي حرزان بهالدني…
*ناصيف زيتون: شو بشعة هالخبرية وشو صعبة ضيعان الشباب و الروح الحلوة..الغصة كبيرة…الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع.الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن…فل يكن ذكره مؤبداً نفسك بالسماء
نجوى كرم: الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع.
جوزف عطية: وديع جورج وسوف الله يرحم روحَك وتكون نفسك بالسما، الفراق صعب والوجع عالولد كبير، بس نحن أبناء الرّجاء، الله يصبّر قلبك أبو وديع ويكون معك بالمحنة الصّعبة، صلواتنا لروح وديع ولعائلته، الله يصبّركم.
مايا دياب: وديع جورج وسوف شو هالمصاب الصعب.. ابو وديع الله يصبرك با رب.. وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك.. عم بتواجهوا اصعب وجع.. ليلة وداعك بكيت النايات.. وقلوبنا عم تبكي..
زياد برجي: شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
نانسي عجرم: ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!! قلبي مع الغالي والحبيب أبو وديع، الله يصبرك ويصبر عايلتك. خسارة شاب بيسوى الدني.. !
ريما نجيم: خبر يُدمي القلب في زمن العيد وما بعد تكريم الكبير جورج وسوف الذي حمل اسم ابو وديع لقباً وحبّاً لإبنه البكر الحبيب حزين هذا الخبر وهذه الفاجعة. رحيل وديع جورج وسوف خنجر في قلب الأب الحنون والطيّب، وفي روح العائلة الله يصبّرهم ويعطيهم القوة لا كلام يعزّي.