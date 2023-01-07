living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الدّني وجع، وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي".. فنانون واعلاميون ينعون وديع جورج وسوف

7
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نعى فنانون وديع، نجل الفنان جورج وسوف، الذي توفي امس الجمعة:

وليد توفيق: قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ⁧‫وديع وسوف‬⁩ وعلى صديق عمري وحبيب قلبي واخي ⁧‫جورج وسوف‬⁩ ‏فاجعة موجعة واليمة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وان الله وان اليه لراجعون .
 
فارس كرم: وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبَر قلب ابو وديع وام وديع ويكون معهم بهالمحنة الصعبة وديع صار بين ايدين الرب.
 
زين العمر: وديع جورج وسوف‬⁩ بين أحضان الرب يسوع الله يصبّر قلب إمك وبيّك وإخواتك، يا ويلي شو صعب وحزين هالخبر، المسيح قام.
 
داليا خليل: الله يرحم الشباب ⁧‫وديع جورج وسوف‬⁩ الله يصبر أهله ومحبينه… ما‬⁩ في شي حرزان بهالدني…
 
*ناصيف زيتون: شو بشعة هالخبرية وشو صعبة ضيعان الشباب و الروح الحلوة..الغصة كبيرة…الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع.الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن…فل يكن ذكره مؤبداً نفسك بالسماء
 
نجوى كرم: الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع.
 
جوزف عطية: وديع جورج وسوف‬⁩ الله يرحم روحَك وتكون نفسك بالسما، الفراق صعب والوجع عالولد كبير، بس نحن أبناء الرّجاء، الله يصبّر قلبك أبو وديع ويكون معك بالمحنة الصّعبة، ‏صلواتنا لروح وديع ولعائلته،  الله يصبّركم.
 
مايا دياب: وديع جورج وسوف‬⁩ شو هالمصاب الصعب.. ⁧‫ابو وديع‬⁩ الله يصبرك با رب.. وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك.. عم بتواجهوا اصعب وجع.. ليلة وداعك بكيت النايات.. وقلوبنا عم تبكي..
 
زياد برجي: شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك.‏ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
 
نانسي عجرم: ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!! قلبي مع الغالي والحبيب ⁧‫أبو وديع‬⁩، الله يصبرك ويصبر عايلتك. ‏خسارة شاب بيسوى الدني.. !
 
ريما نجيم: خبر يُدمي القلب في زمن العيد وما بعد تكريم الكبير ⁧‫جورج وسوف‬⁩ الذي حمل اسم ⁧‫ابو وديع‬⁩ لقباً وحبّاً لإبنه البكر الحبيب ‏حزين هذا الخبر وهذه الفاجعة. رحيل ⁧‫وديع جورج وسوف‬⁩ خنجر في قلب الأب الحنون والطيّب، وفي روح العائلة الله يصبّرهم ويعطيهم القوة لا كلام يعزّي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout