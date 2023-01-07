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بالصورة - اليكم تفاصيل جنازة وديع جورج وسوف

7
JANUARY
2023
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فارق وديع وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، الحياة بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها مؤخرًا.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاحد 8 الجاري في كنيسة القديس نيقولاس للروم الارثوذكس (مارنقولا) الاشرفية ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه كفرون حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه.

تقبل التعازي اليوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة مارنقولا ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية السادسة مساءً.

ويوم الاحد 8 الجاري بعد الدفن في صالون كنيسة مارالياس كفرون لغاية الساعة السابعة مساءً ويومي الاثنين والثلاثاء 9 و 10 الجاري في صالون كنيسة مارالياس كفروة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراُ ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ويوم السبت 14 كانون الثاني في صالون كنيسة مارنقولا ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراُ ولغاية الساعة السادسة مساءً.

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