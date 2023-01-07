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وفاة نجل جورج وسوف...هذه تفاصيله

7
JANUARY
2023
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بعدما شغلت حالته الصحية مواقع التواصل الاجتماعي عصر الجمعة، أفادت وسائل إعلامية محلية في لبنان مساء، وفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف.
 
وكانت حالة وديع وسوف الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام، قيل انها عملية “ربط معدة” أدت إلى مضاعفات تسببت بوفاته اليوم.
 
وقالت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت لموقع سكاي نيوز عربية إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام .
 
وكان وديع قد دخل إلى إحدى مستشفيات لبنان لإجراء عمل جراحي وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له، وبعد أن انتشر الخبر بشكل واسع على السوشال ميديا، شاركجورج وسوف جونيور صورة لشقيقه على إنستغرام يدعو فيه له بالشفاء.
 
يُشار إلى أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.
 
سبق وشارك وديع صورة منذ أسبوع عايد فيها والده جورج بمناسبة عيد ميلاده عبر إنستغرام، معلقا "عيد ميلاد سعيد لوالدي ، أخي ، أعز أصدقائي. أحبك".
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