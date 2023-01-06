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بعد دخول نجله في غيبوبة.. ماذا فعل جورج وسوف؟

6
JANUARY
2023
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يتواجد وديع وسّوف، نجل سلطان الطرب، جورج وسّوف، في احدى المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، فحالته حرجة اثر تعرّضه لنزيف حاد بعد اسبوع على اجرائه عمليّة جراحية “تكميم المعدة”.

وبحسب معلومات “بصراحة” فقد تم نقل وديع وسّوف الى المستشفى بعدما تعرّض لنزيف حاد عقب العملية التي اجراها قبل أسبوع ودخل في غيبوبة الليلة الماضية.

تحديث : الساعة 5:20 مساءً

في آخر المستجدات حول صحّة وديع وسوّف، نجل سلطان الطرب، جورج وسّوف، علمنا ان وديع لا زال يرقد في العناية المركزة لأن حالته دقيقة.


وعلمنا ان اليوم الجمعة/ عَلِمَ جورج وسّوف بالحالة الصحيّة الدقيقة لإبنه وديع وتوجّه مباشرة الى المستشفى.


في نفس السياق، انهالت مئات التعليقات من المشاهير والمحبين والاصدقاء والجمهور الذين تمنوا الشفاء العاجل لوديع والقوة لسلطان الطرب.

كما شارك جورج وسوف جونيور بصورة لشقيقه وديع عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، وكتب داعيًا من الله الشفاء لشقيقه خاتمًا بالقول “يا حبيبي انت”.

بصراحة
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