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لتخفيض معدل ضربات القلب أثناء الراحة... إليكم عدة نصائح!

6
JANUARY
2023
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يشير ارتفاع معدل ضربات القلب إلى وجود مشكلة صحيّة كامنة. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على معدل ضربات القلب في الجسم، بما في ذلك العمر واللياقة البدنية والتدخين وغيرها.

إليكم بعض النصائح التي قد تساعد في تخفيض معدل ضربات القلب.

- ممارسة التمارين الرياضية: تعتبر هذه الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لتحقيق معدل ضربات قلب أقل بشكل دائم. فقد وجدت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم يمكن أن تخفض باستمرار معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

- الحفاظ على رطوبة الجسم: يؤدي شرب الكثير من المشروبات على مدار اليوم إلى خفض معدل ضربات القلب. فعندما يصاب الجسم بالجفاف، يتعين على القلب أن يعمل بجد أكبر لتثبيت تدفق الدم. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن شرب 335 مليلترًا من الماء يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب أثناء الراحة خلال فترة 30 دقيقة.

- الحد من تناول المنشطات والكحول: تسبب المنشطات والكحول الجفاف في الجسم، مما يزيد من عبء عمل القلب. ولأن تناول هذه المشروبات يؤدي الى زيادة معدل ضربات القلب، لا بد الحد من تناولها للحفاظ على جسم صحي.

- الحصول على قسط كاف من النوم: يتسبب النقص المزمن في النوم في الضغط على الجسم كله، بما في ذلك القلب. ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أنه عندما ينحرف الناس عن أوقات نومهم المعتادة، فإن ذلك يزيد من معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

- الحفاظ على وزن صحي: يضع الوزن الزائد ضغطاً على الجسم والقلب وقد يؤدي إلى زيادة صعوبة التمارين الرياضية مما سيزيد معدل ضربات القلب. وتشير الأدلة العلمية الى أن وزن الجسم هو مؤشر لارتفاع معدل ضربات القلب.

- طلب الاستشارة أو الخدمة النفسية: لا يستطيع الناس دائمًا حل المواقف العصيبة وأحداث الحياة بمفردهم. تؤدي التجارب المؤلمة والحزن وبعض حالات الصحة العقلية إلى إجهاد الجسم، مما يجعل من الصعب على الأشخاص التعامل مع الأنشطة اليومية. في هذه الحالات، قد يكون كل من الاستشارة الطبية والعلاج الحل الأنسب.

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