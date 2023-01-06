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فنانة لبنانيّة معتزلة تتعرّض لحادث "قويّ"... وهذه حالتها الصحيّة

6
JANUARY
2023
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نشرت الفنانة المعتزلة أمل حجازي صوراً شعاعية عبر حسابها على "انستغرام" تُظهر تعرّضها لكسور وإصابات في جسدها إثر تعرّضها لحادث قويّ بحسب ما أعلنت.

 وكتبت حجازي:

"صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي اكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل واصابة بالضهر الحمدلله على كل شي يلي حبييت وصلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم ..اذا مرض الانسان وطلبو منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته فإدا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني ..الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء ..ادعولي بالشفاء..والله يشفي كل مريض".

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