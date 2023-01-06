إبن جورج وسوف في المستشفى وحالته حرجة.. اليكم التفاصيل

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بعد تغريدة إليسا التي طلبت عبرها التبرع بالدم من فئة o+ عبر "تويتر" لمريض موجود في احدى مستشفيات العاصمة بيروت، علم ET بالعربي أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

كما اكد الصحافي عادل ساميا تواجد وديع ابن الفنان السوري جورج وسوف في المستشفى بحالة صحية حرجة، وكتب عبر "تويتر": "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حالياً بحالة حرجة في المستشفى...يا رب محنة وتمر على خير ويعود لعائلته ومحبيه اقوى من قبل".