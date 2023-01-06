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نشر صورته مغادراً من مطار بيروت.. اعلامي لبناني شهير يهاجر لبنان!

6
JANUARY
2023
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نشر الإعلامي طوني بارود صورة له على حسابه الخاصّ عبر تطبيق الصّور "إنستغرام".

وظهر بارود في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل انتقاله إلى الإمارات العربية المتّحدة لبدء مشروع عملٍ جديدٍ هناك.

وبدا طوني في الصّورة التي انتشرت على مواقع التّواصل الاجتماعيّ متأثراً لمُغادرته لبنان.

وانهالت تعليقات المتابعين الّذين أسفوا لترك بارود بلده، مُتمنّين له التوفيق في مشواره الجديد.

وكان لافتاً تعليق ابنة طوني "ديا ماريا" على الصّورة بكلماتٍ مؤثرة، فكتبت: "إنّه الوداع الأصعب. لم أكن أريد أن يحصل هذا الأمر ولكنّني أعرف أنّ هذا القرار هو الأفضل بالنّسبة إليك، رحلة آمنة والدي. أتمنّى لك النجاح وأتمنّى أن أراك قريباً. أحبّك وسأشتاق إليك كثيراً".

وتردّدت معلومات في الفترة الأخيرة أنّ بارود سينتقلُ إلى دولة الامارات عقبَ تلقّيه عرضاً للعمل هناك في إحدى أهمّ شركات الانتاج.

 

 

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