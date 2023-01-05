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تسريب صور جريئة لبراد بيت مع حبيبته الجديدة في حمّام السباحة

5
JANUARY
2023
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سرّب موقع Page six الأميركي مجموعة صور حصرية رصدت النجم براد بيت مع حبيبته إينيس دي رامون بالقرب من حمّام السباحة.

وأثارت الصور جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة إطلالة دي رامون التي تخلّت عن الجزء العلوي من ملابس السباحة.

وبدأ الثنائي بالمواعدة العلنية في تشرين الثاني (نوفمبر) حين حضورهما حفل بونو في لوس أنجليس، ثم شوهدا معاً بعد العرض الافتتاحي لفيلم بيت الجديد "بابل".

ووصلت إيرادات فيلم Babylon إلى 10 ملايين و 775 ألف دولار أميركي، منذ طرحه في دور العرض الأميركية في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتدور أحداث العمل السينمائي في إطار من الدراما التاريخية، ويتناول قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في أثناء فترة الانحطاط والفساد في بدايات هوليوود، وهو من تأليف وإخراج دامين شازيل، وبطولة: براد بيت ومارغوت روبي وتووبي ماغواير وسمارة ويفنغ وأوليفيا وايلد وكاثرين ووترستون.

 لها

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