نجما "روميو وجولييت" يرفعان دعوى قضائية ضدّ منتجي الفيلم...بسبب مشهد ظهرا فيه عاريين

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أعلن وكيل الدفاع عن الممثلين أوليفيا هاسي وليونارد وايتنغ، اللّذين جسّدا دورَي روميو وجولييت في الفيلم المقتبس عام 1968 من رواية شكسبير الشهيرة، أنهما رفعا دعوى قضائية الثلاثاء ضد شركة "باراماونت بيكتشرز" بسبب ظهورهما في أحد مشاهد العمل عاريَيْن من دون موافقتهما.



ونال كل من أوليفيا هاسي وليونارد وايتنغ، اللذين كانا يبلغان 15 و16 سنة أثناء تصوير الفيلم، والذي أخرجه فرانكو زيفيريلي، جائزة غولدن غلوب عن أدائهما في هذا العمل.



ورفع الممثلان السبعينيان الأسبوع الفائت دعوى في سانتا مونيكا بكاليفورنيا متّهمان شركة "باراماونت" التي أنتجت الفيلم باستغلالهما جنسياً عندما كانا قاصرين، عبر عرض مشهد حميم يظهر أجزاء من جسميهما.



وأشارت الدعوى التي اطّلعت وكالة فرانس برس عليها إلى أنّ المخرج الإيطالي فرانكو زفيريللي الذي توفي عام 2019، أصرّ على تصوير هذا المشهد وأكّد أنّ العمل "سيفشل" من دونه، في حين أنّ المشهد كان يُفترض أن يُصوَّر بملابس ذات لون مماثل للون البشرة.



وذكرت الدعوى أنّ الممثلين واجها قلقاً واضطراباً عاطفياً مدى أكثر من خمسة عقود تلت عرض الفيلم، ويطالبان بتعويضات تصل إلى مئات ملايين الدولارات.



ووفقاً لوكالة فرانس برس، فلم تُعلّق شركة "باراماونت" على الموضوع.