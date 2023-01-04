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جورجينا ترد على شائعات توتر علاقتها بكريستيانو!

4
JANUARY
2023
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بعد وصولها إلى السعودية الرياض، نشرت جورجينا رودريغيز صورا تحدثت فيها عن فخرها بالنجم العالمي، كريستيانو رونالد.

ونفت الأنباء المتداولة حول "توتر" العلاقة مع اللاعب المنتقل حديثا لصفوف نادي النصر السعودي.

وكانت شائعات كثيرة انتشرت مؤخرا عن أن العلاقة بين كريستيانو وجورجينا "ليست جيدة" كما قد تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "الماركا". 

ونشرت جورجينا عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لرونالدو بقميص النصر السعودي، وأرفقت بها تعليقا قالت فيه "يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة".

وعبر حسابها بموقع إنستغرام الذي يضم أكثر من 43 مليون متابع، شاركت جورجينا صورة تجمعها برونالدو في بداية علاقتهما، وأرفقت بها تعليقا قالت فيه "عندما كان عمري 22 عاما قابلت حب حياتي" و"كم كنا جميلين".

وانضم رونالدو، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو بما يعادل 210.94 مليون دولار، وفقا لـ"رويترز".

ويوم أمس الثلاثاء قلدت الجميلة جورجينا النجم كريستيانو رونالدو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: "هلا ومرحبا"، وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو، والذي قال باللغة العربية: "أنا عالمي".

وكشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفاً أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

واختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضا.

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