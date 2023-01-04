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"حصلت على إذن أمني لدخول مخيم عين الحلوة".. تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان

4
JANUARY
2023
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كشف مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي تفاصيل وأسباب التحقيق مع النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، عقب زيارة الأخيرة للفنان فضل شاكر المحكوم قضائياً بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب"، على خلفية دعمه مجموعات متشدّدة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني وقتلت عدداً من عناصره.
 
وقال العلي في تصريحات إعلامية: "شيرين حصلت على إذن أمني لدخول مخيم الحلوة حيث يقيم فضل شاكر، ولكن من دون ذكر أنها ستقابله، وبعد انتشار صورهما معاً، تم استدعاؤها لسماع إفادتها بخصوص زيارتها لشخص مطلوب للعدالة، ثم غادرت بعد تقديم إفادتها، ولم يتم القبض عليها، أو توجيه أي تهم إليها".
 
وأضاف: "شيرين عبد الوهاب تعرف جيداً أن الفنان فضل شاكر مطلوب على ذمة قضايا بالمحكمة العسكرية بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني، لذلك وجُب سماع إفادتها".
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