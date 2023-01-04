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رسالة دعم من زوجة ميسي الى شاكيرا!

4
JANUARY
2023
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أظهرت أنطونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دعمها للمطربة الكولومبية شاكيرا، بعد رسالة الأخيرة للعام الجديد التي أشارت فيها إلى خيانة صديقها السابق جيرارد بيكيه.

وشهد عام 2022 انفصال شاكيرا عن بيكيه، مدافع برشلونة المعتزل وزميل ميسي السابق في الفريق الإسباني، بعد أن اكتشفت خيانتها له.

وجاء في رسالة شاكيرا على "إنستغرام" بمناسبة حلول العام الجديد: "حتى لو كانت جراحنا لا تزال مفتوحة في هذا العام الجديد فإن الوقت له يد جرّاح. حتى لو خاننا شخص ما يجب أن نستمر في الثقة".

وتلقت شاكيرا أكثر من مليون إعجاب مع آلاف التعليقات، أحدها كان من أنتونيلا وكان يحتوي على 3 قلوب كرموز تعبيرية.

يشار إلى أن بيكيه وشاكيرا حضرا حفل زفاف ميسي وأنطونيلا عام 2017، لكن كانت هناك تكهنات دائما بأن العلاقة بين السيدتين ليست على ما يرام.

وفي حساب أنطونيلا على "إنستغرام"، هناك العديد من الصور مع زوجات وصديقات لاعبي برشلونة، بينما لم تظهر شاكيرا في أي منها.

يذكر أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها أنطونيلا دعما علنيا لشاكيرا، حيث أبدت سعادتها برموز تعبيرية العام الماضي بعدما أعلنت المطربة ذات الأصول اللبنانية أن والدها غادر المستشفى، بعد تعرضه لحادث سقوط.

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