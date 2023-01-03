بالصورة - اعتقال ملكة جمال سابقة بتهمة حيازة مخدرات.. إليكم التفاصيل

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أثارت ملكة جمال شمال أفريقيا السابقة، وعارضة الأزياء الجزائرية وحيدة قروج جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ألقت السلطات الجزائرية القبض عليها، بتهمة حيازة المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام محلية الخبر، حيث تم القبض على الشابة ليلة رأس السنة، من طرف فرقة مكافحة المخدرات، بعد اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من المواد المخدّرة الصلبة والكثير من المال، وقد نُقلت إثر ذلك إلى مركز الأمن في العاصمة الجزائر للتحقيق معها.

وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن عارضة الأزياء الجزائرية كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة ليلة رأس السنة، في بثّ مسجّل وتمت مداهمة بيتها والقبض عليها في تلك الليلة، بينما تمكّن زوجها من الفرار فور علمه بخبر اعتقالها.

واشتهرت وحيدة قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب "ملكة جمال التراث الأفريقي"، وهي من بين أكثر الجزائريات شهرةً على السوشيال ميديا، وكانت دائمة الحضور الإعلامي من خلال عملها في مجال الدعاية والتمثيل وتتقاضى أموالاً مقابل ذلك.